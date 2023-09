Kedden délelőtt ismét az érdi bíróságon kellett megjelennie Körtvélyessy Kingának és L.L. Juniornak. A sztárpár egy éve jelentette be, hogy véget ért a házasságuk, azonban hivatalosan még mindig nem sikerült pontot tenni rá. Ez annak is köszönhető, hogy nem csak az anyagiakról, de közös gyermekük, Lili sorsáról is meg kell egyezniük - írja a Bors.

Forrás: Bors

Mindenki a tanúk beszámolóira volt kíváncsi, ugyanis a tervek szerint meghallgatták volna Kinga édesapját, Körtvélyessy Zsolt színészt, Junior édesanyját, valamint első két gyermekének édesanyját, Hopp Csillát – azonban egyik tanú sem jelent meg a tárgyaláson.