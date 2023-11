Az utóbbi időben a fél ország szeme Király Lindára szegeződött, ami érthető is, hiszen elképesztő teljesítményt nyújtott a Dancing with the Starsban, egyúttal azt is megmutatva, hogy a husisabb nők is bárhol meg tudják állni a helyüket, és ugyanolyan szexik tudnak lenni, mint vékonyabb társaik – írja a Bors.

Egy önfelismerő, öngyógyító úton jártam éppen akkor, amikor jött a felkérés. Az első gondolatom az volt hogy, jajj dehogy hogy fogok táncolgatni, nem tudom milyen ruhákban

– nyilatkozta Linda korábban a műsorról, ami végül még az önbizalmának is jót tett, ugyanis legfrissebb, Instagramra feltöltött szexi fotóért egyszerűen megőrülnek a rajongói.