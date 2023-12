A Bors pedig most kiszúrta, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor a műsor után óriási bulit csapott, hajnali kettőkor is együtt voltak még, kéz a kézben ünnepeltek – a Gelencsér Timi Insta-sztorijában feltűnő fotó pedig ismét beindította a rajongók fantáziáját, akik már eddig is azt gyanították, hogy Krausz Gábor a műsorban nemcsak egy trófeát nyert el, de új szerelemre is talált Anna személyében.

Fotó: Instagram / timella