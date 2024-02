Csak a fellépések

A Bors megkereste Zalatnayt, és feltette neki a kérdést, amit több kommentelő is kérdezett: miért nem nyitott például egy kisboltot, vagy rendezett be egy hangstúdiót, ahol ma biztosan egymás kezébe adnák a kilincset a zenészek?

"Hogy miért nem állok több lábon? A kérdés részben jogos, hiszen a generációm tagjai közül sokan, sőt a legtöbben befektették valamilyen vállalkozásba a megkeresett pénzüket, így számukra a fellépések már régen nem a túlélésről szólnak. Igen, ők megtehetik, hogy csak örömből zenélnek.

Sokan átverték az énekesnőt

Fotó: Nagy Zoltán

Félreértés ne essék, számomra is hatalmas boldogság, amikor a közönség velem énekli a dalaimat, csak éppen nekem nem fér bele, hogy fáradtságra, vagy egyéb elfoglaltságra hivatkozva azt mondjam magamnak, hogy kihagyok pár hetet, vagy akár hónapot, mivel tény, hogy nincs egy háttérben működő kis vállalkozásom, ami fixen termeli a pénzt" – mondta az énekesnő, aki meg is indokolta, miért nincs több hírességhez hasonlóan más bevételi forrása is.

Többen is átverték

Mindenki tudja, mi is történt velem éppen 20 évvel ezelőtt. Próbálkoztam én vállalkozással és minden pénzemet bele is tettem. Naiv voltam és veszettül szerelmes, aminek sajnos nem csak én, de mások is megfizették az árát. Nekem pedig be kellett ismernem önmagamnak, hogy semmi érzékem sincs az üzlethez, és az emberismeretem sincs éppen a topon

– utalt az utolsó házasságára, a televíziós vállalkozására és a csőd után rá kiszabott börtönbüntetésre Cini.

"Ha már itt tartunk, a naivitásomon még ma is lenne mit dolgoznom. Sajnos az utóbbi években is megesett, hogy hittem sima szavú embereknek.

Hitegettek nagykoncerttel, én pedig annyira szerettem volna, hogy igaz legyen, hogy tettem, amit mondtak. Bevallom, megesett, hogy egy műsorért kapott gázsim úszott el azért, mert a magát menedzsernek kiadó figura átvágott.

70 felett nagyon nehéz mindent kézben tartani és ezt ki is használták többen is – vallotta be a lapnak Zalatnay Sarolta.