Dárdai Blanka és LL Junior már lassan két éve vannak együtt, de kapcsolatuk sokáig nem volt felhőtlen.

A rapper és a nála tizennyolc évvel fiatalabb énekesnő többször szakítottak is, ám most már egy ideje úgy tűnik, jól megvannak.

Dárdai Blanka egy szál melltartóban állt kamera elé, majd azt is ledobta

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Dárdai Blanka Floridában dobta le a textilt

Dárdai Blankát szerelme igazi luxussal kényezteti, nemrégiben Amerikába repültek együtt, ahol fel is léptek, New York után pedig most már Floridában süttetik a hasukat.

Blanka az Origo találata szerint egy strandolós napot Instagramon is megosztott követőivel, a képeken egy szál melltartóban állt a kamera elé, amelyet aztán a lapozós poszt tanulsága szerint le is dobott.