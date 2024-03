Weisz Fanni néhány hónapja ismét boldog és szerelmes, ám kedvesét eddig még nem mutatta meg teljesen a közösségi oldalain.

A modell korábban Hajmásy Péter felesége volt, de 2021-ben végül elváltak, a koronavírus miatti karantént ugyanis már nem bírta a kapcsolatuk. Weisz Fanni ezután Bókay Gergővel alkotott egy párt másfél évig.

Weisz Fanni végre megmutatta új szerelmét

Fanni két évig szingli volt, önmagára koncentrált és saját bevallása szerint nagyon jól megvolt egyedül is. Egy ideje azonban ismét rátalált a szerelem, kedvesével a Valentin-napot is együtt töltötték, erről néhány romantikus fotót meg is osztott követőivel.

Fanni azokon a fotókon párja arcát ugyanakkor gondosan elrejtette.

Most azonban egy Facebook-sztoriban megmutatta, kinek a mosolya csábította el.

A képeket egy videobeszélgetésből vágta ki, ezekből pedig egyértelműen kiderül, hogy egy barna borostájú férfi Fanni választottja.

A Borsnak Weisz Fanni egy ismerőse azt is elárulta, hogy a férfi civil, és komáromi származású.