Május 21-én ünnepelné a 84. születésnapját a legendás szépségű Pécsi Ildikó, aki több mint tíz éve vásárolt egy dupla sírhelyet magának és férjének a máriabesnyői temetőben. Azért esett a választása annak idején erre a sírkertre, mert itt nyugszik nagy bálványa, Hegedűs Gyula színész is.

A Bors munkatársa még május 20-án kilátogatott a sírhoz, egy nappal a 84. születésnapja előtt. A legendás színésznő sírja nagyon gondozott, friss virágok is díszítették, amikor ott jártak. Látszik, hogy a családja és a barátai rendszeresen látogatják a férjével, Szűcs Lajossal egy sírban nyugvó színésznőt, emlékét pedig soha nem feledik.

Ez történt Pécsi Ildikó imádott házával

Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos halála óta egykori gödöllői otthonuk sorsa fiuk, Szűcs Csaba kezébe került, aki az eladás mellett döntött. Sokan megijedtek az építkezés láttán, és azt beszélték, a legendás színésznő házát hamarosan lebontják, Csaba végül május elején, a Mokkában tisztázta a helyzetet.

− Ragaszkodtam hozzá, hogy a ház és a kert maradjon meg, amikor az öröklés után elkezdtem foglalkozni az ingatlannal. Erre az ingatlanbefektető nekem ígéretet tett, és ez meg is történt. Ezen a telken egy ház állt, és ez most is ott áll, nagyon nagy szeretettel lakják. A ház környéki kert a növényekkel pedig csak egy picit lett kisebb, a telek megosztása miatt. És ami nincs ott, azokat L. Péterfi Csaba vitte el a Művészetek Házához, és gyönyörűen virágoznak − mesélte Szűcs Csaba a Mokka stúdiójában, majd hozzátette: − Az ingatlan, azt remélem, hogy rendben van és, hogy több embernek fog örömet okozni, mint alaphelyzetében okozott. Nagyon jól tudták a szüleim, hogy én nem fogok Gödöllőn lakni. Én őket látom abban a házban, és nem tudtam elképzelni ott a folytatást. Nem fog 12 ikerház épülni. Azt hiszem, három vagy négy ingatlan épül erre a hatalmas telekre még. Tehát nem egy család, hanem mondjuk hat család fog nagyon boldogan élni a szüleim telkén − jelentette ki Pécsi Ildikó fia.