Igaz, hogy egy térfigyelő kamerát szereltek a ház falára, ami elvileg pásztázza a környéket, azt pedig tábla jelzi, hogy az ingatlant egy biztonsági cég is figyeli, de valójában semmi nem történt a telken. Nem is jár erre senki, amennyire én tudom. Ráadásul hamarosan, július közepén elkezdődik a parlagfűszezon is, szóval tehetetlennek érezzük magunkat. Pár éve lakom csak a környéken, így csak utólag tudtam meg, hogy Szilágyi István abban a házban halt meg. Rémes egy történet, az biztos