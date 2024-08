– Mit mondjak, nagyon rosszul vagyok.

Annyira Zsuzsi után akartam menni, hogy kaptam még egy infarktust. Műteni szerencsére nem kellett, de kaptam egy katétert. Hazaengedtek az orvosok, de arra figyelmeztettek, hogy a következő ilyennél már nem úszhatom meg a nyitott szívműtétet.

Beutaltak a balatonfüredi szívkórházba egy háromhetes rehabilitációra, elméletileg ezen a héten kellett volna befeküdnöm, de most dolgozom, szóval ezt elhalasztottam. Október közepén fogok lemenni három hétre! Már nem akarok Zsuzsi után menni, itt vannak a gyerekeim. Már felnőttek, az igaz, de akkor is a gyerekeim. Be fogok feküdni, lesz, ami lesz

– sóhajtott Lajsz András, akinek immár hat infarktussal a háta mögött be kell látnia, hogy nagyon komolyan kell vennie az egészségét.