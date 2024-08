Az év elején derült ki, hogy szakított T. Danny és sokáig titkolt barátnője, Kecskés Enikő, akik csak tavaly év végén vállalták fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, utólag derült csak ki, hogy két évig egy párt alkottak, a rapper valószínűleg már a lánykérésre készült. Azonban viharos kapcsolatukban nem ez volt az első mosolyszünet, de nagyon úgy fest, hogy az utolsó, ugyanis nagyon elmérgesedett a viszony az egykori szerelmesek között.

A szakítás tényét sem erősítették meg sokáig, de a zenész nem bírt az érzéseivel, ezért számos olyan bejegyzése, dalszövege született, ami félreérthetetlen volt. Egyik nagy port kavart dalához azonban egyik eddigi sem fogható, annyira durva és megalázó sorok, véres jelenetek születtek benne. Már ekkor is többen szóvá tették neki, hogy túlzásba esik, és kiábrándítónak tartották, hogy ennyi idő után is volt barátnőjét szidja a dalszövegeiben.

Nekem a Dancingben szimpatikussá vált, de a vergődés már egészen hasonlít Misshéhez, hogy mennyire szar az élet, és ez már borzalmasan szánalmas

- írta valaki kiábrándultan a rapper újabb munkásságát kritiziálva.

Most azonban úgy tűnik, véget érhet T. Danny szenvedésének időszaka, ugyanis egy fiatal magyar énekesnővel látták együtt félreérthetetlen helyzetben, videó is készült kettejükről.

Az énekesnő nem más, mint a Tóth Andi hasonmásaként is emlegetett Mihályfi Luca, aki úgy tűnik, hogy egy duettre készül a rapperrel, azonban hivatalosan még nem jelentették be azt, mikor jelentkeznek az új dallal. Az intim videón ölelgetik egymást, és feltűnően jól érzik magukat egymás társaságában, sokat nevetnek, és a követőik szerint is látható a köztük lévő vonzalom.

Az énekesekről készült TikTok-videó alatt azonnal elkezdődtek a találgatások, vajon mire készülhetnek, és mi lehet közöttük, vagy csak a közös dal kedvéért viselkedtek egymással ilyen bizalmasan. Azonban sokan nagyon örülnének, ha végre a rapperre is újra rátalálna a boldogság, és nagyon összeillőnek tartják a fiatal énekesnővel.

Erre a duóra várok már mióta...

- írta kicsit szemrehányóan valaki, aki egyébként nagyon örül, hogy végre beteljesedik a vágya a két zenész duettjével.

Én imádnám őket együtt

- írta egy másik felhasználó lelkesen.

Nagyon aranyosak együtt

- idézi a Ripost a videó alatt özönlő lelkes kommenteket, azonban egyelőre nem tudni biztosat arról, mi történhetett közöttük.