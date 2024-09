IKREK

Pénteken a Hold még vénuszi jegyben, Mérlegben jár, és ettől most nagy igényed van a kultúrára, vagy arra, hogy alkoss valamit. Egy szép film, vagy egy különleges recept megvalósítása is jó ötlet. A romantika is nagy szerepet kap most, lepd meg a párodat egy finom vacsorával.