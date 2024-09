Az egykori szépségkirálynő és férje igyekszik titokban tartani, hogy pénzügyi gondjaik vannak, azonban minden igyekezetük ellenére gyakran kiszivárog valamilyen információ a magánéletükről.

Az utóbbi időben egyre több jele volt annak, hogy egyáltalán nem igaz, amit a rapper gyakran sugall, hogy milyen sok pénze van. Ezenkívül a luxuscikkeket, a drága holmikat is folyton mutogatják, így elterelve a figyelmet az anyagi gondjaikról.

Bár az is kiderült, hogy második közös gyerekük, Dion születése nagyjából kétmillió forintba kerülhetett a szülők számára, az utóbbi időben azonban egyértelműen anyagi gondjaik lehetnek. Ennek az első jele az volt, amikor a Kulcsár Edinának ajándékozott drága autót alig egy év után a legnagyobb titokban elkezdték árulni a neten.

G.w.M exe, Nagy Melanie is folyton arra panaszkodik, hogy közös gyerekeiket nem igazán támogatja az apjuk anyagilag, valószínűleg azért, mert nincs miből. Az is árulkodó, hogy a házaspár tavaly fizetős valóságshow-t indított, vagyis aprópénzért kiárusítják a magánéletüket.

Most több ismerősük is elárulta, hogy nemrég Kulcsár Edina váratlanul úgy döntött, hogy Csutitól született gyerekeit, Ninát és Medoxot kiveszi a magánóvodából. A bulvártémákkal foglalkozó csoportban voltak ugyan, akik kétségbe vonták az információ valódiságát, azonban több felhasználó is megerősítette, hogy valami nagyon nincs rendben a családban - írja az Origo.

„Szerintem fenntartással kell kezelni a kommenteket stb., de nem lepne meg. Szentül hiszem, hogy Edina nem százas, viccen kívül” - írta egy felhasználó.

A sztori igaz. A gyerekek úgy távoztak az oviból, hogy el sem tudtak köszönni. Az ovit SMS-ben értesítette a«Naccsasszony», hogy hétfőtől nem odajárnak. Államiba mentek át

- írta valaki a fentieket kétségbe vonó hozzászólónak.