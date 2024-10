Dobó Ágiék úgy döntöttek szakítanak eddigi életükkel: csak most árulta el, hogy három hete külföldre költözött, de hogy pontosan hol kezdett új életet, arról egyelőre nem beszél. Két kisfia, Benedikt és Nataniel vele vannak, de a férje, Kis Csaba tőlük 10 ezer kilométerre, Magyarországon él majd továbbra is - írta az Origo.

"Évek óta úgy utaztunk mindig, hogy kerestük azt a helyet, ahol el tudnánk képzelni egy kicsit hosszabb távon magunkat. És nem azért, mert bármi problémánk lett volna az otthoni életünkkel, az országunkkal, amit egyébként imádunk, és ahol csodálatos életet élhetünk, de

szerettünk volna a gyerekeknek egy olyan élményt adni, egy olyan lehetőséget, egy olyanfajta tapasztalást, ami a lehető legnagyobb mentális rugalmasságot biztosítja majd nekik az életben. Az alkalmazkodási képességeiket fejleszti, ami a változáshoz való bátorságukat és a változtatáshoz való erejüket növeli.

Nagyon hiszek abban, hogy az egyik legjobb tulajdonsága az embereknek az, hogy ha rugalmasak minden tekintetben. Sokkal boldogabb, sokkal könnyebb életet élhetnek azok az emberek, akik nagyon gyorsan alkalmazkodnak különböző helyzetekhez. Én nagyon szeretném ezt a saját gyerekeimnek megadni” – magyarázta az egykori szépségkirálynő, aki elsősorban a fiai nyelvtanulását is szerette volna elősegíteni ezzel a költözéssel.

Dobó Ágiék kapcsolata jó ideje hullámzó

"Szerettünk volna egy kicsit mindent legombolni magunkról. Mindenkit és mindent. És megpróbálni, amíg a gyerekek annyira kicsik, hogy igazán szükség van ránk és a közelségünkre, így, négyen, családként funkcionálni" - mondta, hozzátéve, hogy ehhez hátra kellett hagyniuk a családjukat, akikkel otthon mindent együtt csinálnak.

Nyilvánvalóan ez egy nagyon szuper terápia is kettőnknek Csabával. Soha nem volt titok, hogy a kapcsolatunk hullámzó volt, és nyilván egy ilyen kaland vízválasztó lehet. Azt várjuk, azt reméljük, és mondhatni szinte biztosak vagyunk benne, hogy ez még jobban össze fog minket kovácsolni.

De nyilván a puding próbája az evés, és ez lehet egy olyan kaland is, ami esetleg végleg szétszedi a mi egységünket. De nem ez a cél, nem ezért jöttünk, és ez igazából nincs is a lehetőségek között a fejünkben" - mondta. Dobó Ági azt is elmondta, hogy a férje is elutazott velük, az első napokban segített nekik a berendezkedésben, majd visszatért Magyarországra.