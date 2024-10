Kedvesével, Nicola Sarciával először májusban találkoztak, majd néhány héttel később összejöttek. Mint Megyeri Csilla a hot! magazinnak elmondta, mindketten nagyon közvetlenek és szeretik szívni egymás vérét.

Nicola arról beszélt, hogy számára Csilla a nagybetűs Nő, aki nagyon házias is.

„Sokat gondolkoztunk az összeköltözésen, hiszen igyekeztük észszerűen kivitelezni. Úgy gondoltuk, teljesen mindegy, hogy külön bérelünk-e lakást vagy együtt, de bejött, amit szerettünk volna. Azt gondolom, hogy ha valakivel kapcsolatban vagy, akkor, ha szereted, gondoskodni is kell a másikról. A férfi és a nő másképpen gondoskodik. Nekünk, férfiaknak jólesik, ha meleg étellel várnak haza” – tette hozzá Nicola.

A páros azt is elárulta, rengeteget beszélgetnek, igyekeznek egyre jobban megismeri egymást. Sok közös témájuk is van, és mindkettőjüket érdekli a numerológia is.

„Amikor belenézett a szemembe, analizálta a viselkedésemet, egyből tudta mi a csillagjegyem”

– mesélte Megyeri Csilla a Bors szemléje szerint.