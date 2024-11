Azahriah már évek óta egy párt alkot a valóságshow-sztár Lunával, noha ha hinni lehet a pletykáknak, akkor többször is volt mosolyszünet közöttük. Most az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban azonban többen is állítják, Luna elköltözött a zenésztől és a pár végleg szakított - szúrta ki az Origo.

Tudom, minden hónapban van ilyen poszt, és kiderül az ellenkezője. Viszont most Luna elköltözött egy tanyára, sose posztol a régi házukból, ebből gondolom

- írta egy felhasználó.

Én TikTokon azt olvastam, hogy Dubaiból hazajöttek, utána a filmes díszbemutatóra már nem ment. Állítólag kikövette Azi és Desh. Live-ban többször "lakótársként" nyilatkozott Aziről, ami durva

- jegyezte meg egy másik.

Azt gondolom, hogy együtt vannak, ugyanis ő nem is bírná fizetni ezt az albérletet. Nyilván Ati fizet mindent és együtt élnek a tanyán is

- cáfolta a szakítás hírét valaki.

Azahriah visszavonult

Azahriah, vagyis Baukó Attila bejelentette a visszavonulását, november elején pedig el is köszönt a közönségtől Pozsonyban, ahol az európai turnéja véget ért.

Lehet olvasni a médiában, hogy megfáradtam, meg ilyenek, én nem érzem magam fáradtnak, de arra kell az idő, hogy amikor visszajövök legközelebb, akkor a lehető legjobb műsort adjuk nektek

– mondta a jelenlevők szerint Azahriah, aki a koncert végén arról is beszélt, hogy számára az eddigi karrierje során nem a pénz vagy a stadionkoncertek jelentették a legtöbbet, hanem hogy a zenéjével az embereket is sikerült egymáshoz közelebb hoznia.

Azahriah sokakat meglepett az október elején tett bejelentésével, akadtak szkeptikus hangok is, hisz korábban nemigen volt komolyabb előjele annak, hogy az énekes vissza akarna vonulni a sikerei csúcsán.