Az év bejglije versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület már ötödik alkalommal hirdette meg cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.

A bejgli nem játék: csak eredeti recept szerint készülhet

A versenyre olyan termékekkel nevezhettek a cukrászdák, amelyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírásában foglaltaknak, hiszen

a bejgli a Magyar Élelmiszerkönyvben „védett” termék. Ez azt jelenti, hogy szigorú szabályai vannak a bejgli készítésének, így annak is, hogy mit lehet bejglinek nevezni.

Nem véletlen, hogy sok helyen mákos és diós tekercs néven árulják ezt az ünnepi édességet, éppen azért, mert nem az eredeti recept szerint készítik. A versenyre a Hagyományos diós, a Hagyományos mákos és az Ínyenc kategóriában lehetett nevezni a bejglikkel.

Hagyományos diós kategóriában ezek a bejglik a legjobbak:

Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

Ezüstérmes: Fazekasné Both Anikó – Both Cukrászda, Tolna

Bronzérmes: Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest

A Hagyományos mákos kategória győztesei:

Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: Bánki Viktor – Még1kiflit Kézműves Pékség, Budapest

Ezüstérmes: Virágh Krisztina – Némi Kenyér Pékség, Budapest

Bronzérmes: Szabó Zsombor – Mignon Cukrászda, Debrecen



Szaktekintélyek zsűrizték idén is a legjobb bejgliket, 50 különbözőt kóstolt a zsűri

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

Aszalt szilva, vörösbor és birsalma került az év Ínyenc bejglijébe

Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: Bíboros – Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

Ezüstérmes: Téli Ambrózia – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Bronzérmes: Csendes éj mannája – Vámosi Péter – Karl Kávézó, Dunaharaszti

A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Év Bejglije Kézműves Nívódíj nyertese: Karl Zsolt – Karl Cukrászda lett Dunaharasztiból.

Gyümölcsös töltelékkel is egyre többen készítik a bejglit

A tradicionális magyar bejglit tehát eredetileg dióval vagy mákkal, újabban gesztenyével töltik, de egyre divatosabbak a különleges változatok is.

Az Ínyenc kategóriában több különleges ízkombinációval neveztek a kreatív szakemberek. Idén sláger volt a pekándió, a füge és a vörösbor, kedvelt volt a fekete cseresznye, az áfonya, a meggy, a pisztácia és az aszalt szilva, de előfordult birsalma, csipkebogyó, sütőtök, cékla és még mangó is a felhasznált alapanyagok között. A szokásos karácsonyi fűszereken túl – fahéj, szegfűszeg, citrom- és narancshéj – használtak a versenyzők gyömbért, ánizst, szerecsendiót, csillagánizst és édesköményt is.