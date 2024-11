Peter Srámek volt a TV2 Titkok Ramónával című video-podcast legújabb epizódjának vendége, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott többek között az elmúlt évről, hiszen 2024-ben Fonogram-díjat és Szenes Iván-díjat kapott, továbbá megnyerte a Sztárban Sztár All Stars jubileumi évadát is. De szó esett a párkapcsolatokról, és arról is, hogy milyen érzés neki ennyire népszerűnek lenni a lányok körében.

Peter Srámek romantikus alkat

Az énekes szerint az lenne a legjobb, ha egy kapcsolat elején olyannak ismerhetnék meg őt, amilyen valójában, és csak ezután árulhatná el az illetőnek, hogy valójában énekes. „Nehéz dolog ez, mindig szerettem volna ismert ember lenni, hogy sokan szeressenek, csak a párkapcsolat keresést ez egy kicsit nehezíti.

Én pont az a típus vagyok, akinek ha van valakije, akkor száz százalékosan ott akar lenni. Tudom, hogy ha most lenne egy barátnőm, akkor ő csak a második vagy harmadik helyre férne be és én ezt nem tudnám megtenni vele, mert nem ezt érdemelné. Nem lenne korrekt tőlem. Most nem tudnék úgy ott lenni neki, hogy a támasza lehessek, mert jelenleg annyi elfoglaltságom van, hogy saját magamra sincs időm.

Nem sajnálom magam, mert imádom ezt csinálni, de most ez a helyzet.”