Az otthonunk berendezése mindig izgalmas folyamat, hiszen ez az a tér, ahonnan indul a napunk és ahová hazatérünk pihenni. Az otthonosság és a kreativitás ilyenkor izgalmas módokon tud találkozni, hiszen ahány ember, annyiféle ízlés. A lakberendezés és az egyedi építészeti megoldások azonban jóval korlátozottabbak, ha az ember panelban lakik, hiszen kívülről nem tudunk sokat módosítani a látványon és az adott négyzetméter is határokat szab.

Vannak azonban olyan leleményes lakók, akiket nem fog vissza a panelek szabta szűkös lehetőség és megoldják, hogy otthonuk így is egyedi és extrém legyen. Így van ez Dunaújvárosban is,

ahol már messziről feltűnik mindenkinek a Vasmű út egyik harmadik emeleti panellakásának látványossága: a külföldiek is imádják az extrém dunaújvárosi erkélyt - írja a Ripost.

A kerítés az erkélyen prototípusa....

Forrás: Facebook

Turisztikai látványosság lett a dunaújvárosi erkély

A panelok egyformaságát zseniálisan megtörő extrém erkély igazi látványosság lett Dunaújvárosban. A harmadik emeleti lakás ugyanis olyan erkélykorláttal rendelkezik, amit sok kertes házban lakó is megirigyelne. Az inkább kerítésnek nevezhető korlát nem csak, hogy kovácsoltvasból van, de két oldalról kövek is díszítik. A látványos erkély ezzel nem csak kilóg a többi, hagyományos panel közül, de egy külföldi oldal figyelmét is felkeltette, ahol vicces és különleges építészeti megoldásokat is közzé szoktak tenni a világ minden tájáról, főleg a szláv, balkáni térségből. Bár Magyarország egyikbe sem sorolható, néhány zseniális, hazai építészeti megoldás mégis azt idézi. Ilyen a Vasmű utcai lakóház erkélykorlátja is. A külföldi oldal posztja alá záporoztak lájkok és a hozzászólások - amire Dunaújvárosban is felfigyeltek.

Amikor nem engedheted meg magadnak, hogy házad legyen ilyen kerítéssel...itt a megoldás.

mikor van egy panelod, de a legtöbbet akarod kihozni belőle.

Tökéletes példája annak, amikor az ember vágyakozik egy külvárosi kertes házra, de be kell érnie egy panellel.

Már csak két kőoroszlán hiányzik...

– írják a külföldi kommentelők vicceskedve. A hozzászólók között azonban feltűntek a magyarok is, akik ráismertek a dunaújvárosi látványosságra.