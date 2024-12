Kulcsár Edina és G.w.M hazánk egyik legismertebb házaspárja, amit annak is köszönhetnek, hogy bizony botrányoktól sem mentes a kapcsolatuk. A pár gyerekeit ugyanakkor mindenki imádja, így a rajongók odavannak az elkapott családi fotókért vagy éppen a cuki babaképekért. Különösen ha a népes család olyan ritkábban látott tagjáról van szó, mint az augusztusban született pici Dion.

Dion szüleinek kapcsolata nem teljesen mentes a botrányoktól

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

A sztárpár második közös gyermekét eddig még nem láttuk olyan sűrűn, mint a testvéreit, ezért is különleges alkalom, hogy a rapper most megosztott egy közös fotót, amin a kis Dion arca is teljesen kivehető – szúrta ki a Bors.

Dion fiam

– írta a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetéhez G.w.M.