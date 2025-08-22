augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

2 órája

Tojásfőzés titka: így lesz tökéletes minden alkalommal

Címkék#víz#technika#mesterfok#tojás

A klasszikus „főzd meg vízben” megoldással az a baj, hogy valójában kiszámíthatatlan eredményt ad. Cikkünkben megismerhet egy másik tojásfőzési technikát.

MW
Tojásfőzés titka: így lesz tökéletes minden alkalommal

Főtt tojások

Forrás: Shutterstock

Sokak szerint a tojásfőzés az egyik legegyszerűbb dolog a konyhában: csak beledobjuk a tojást a forró vízbe, várunk néhány percet és kész. Ez az a tojásfőzési technika, amit szinte mindenki ösztönösen megtanul, vagy egyszerűen elles a konyhában. De mi van akkor, ha ezt is lehet jobban csinálni? – írja a Borsonline.

tojásfőzés
Tojásfőzés titka: a tojást is lehet párolni
Forrás: Shutterstock

Tojásfőzés mesterfokon: a tökéletes tojás titka

Felejtse el a főtt tojást! Ismerje meg az egyszerűbb, precízebb és finomabb módszert:

a párolást.

A kulcs, hogy a tojást nem bő vízben „főzzük meg”, hanem kevés víz felett, gőzben pároljuk. Ezzel sokkal jobban kontrollálhatóvá válik a főzés folyamata. A gőz minden oldalról egyenletesen körbeöleli a tojást, nem hirtelen hevül fel, nem reped meg és nem is fő túl. Mintha csak egy mini szaunába küldenénk – kíméletesen, de hatékonyan.

A módszerhez nincs szükség másra

  • csak egy lábasra,
  • egy gőzölőbetétre vagy szűrőre
  • és persze magára a tojásra.

Körülbelül 1–2 centi vizet öntsön az edénybe, épp csak annyit, hogy elinduljon a gőzképződés. Amikor felforrt a víz, tegye a tojásokat a gőz fölé, fedje le az edényt, és innentől jön a varázslat.

A tojás párolási ideje attól függ, milyen állagú tojást szeretne. Ha kíváncsi erre, kattintson.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu