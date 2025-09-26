Fájdalom a jobb bordaívnél? A májproblémák gyakori tünete lehet

A máj a legnagyobb belső szervünk, amely tápanyagokat bont, méregtelenít és epét termel. Bár képes regenerálódni, egyes állapotok fájdalmat okozhatnak, ami intő jel lehet – olvasható a mindmegette.hu-n.

A májfájdalom hátterében többféle betegség állhat. Gyakori ok a vírusos hepatitis (A, B, C), amely fáradtsággal, sárgasággal és sötét vizelettel járhat. Az alkohol túlzott fogyasztása alkoholos hepatitist okozhat, míg a zsírmáj eleinte tünetmentes, később fáradtságot és fájdalmat idéz elő. Ritkább kórképek a májtályog vagy a Fitz-Hugh–Curtis-szindróma, amelyek súlyos panaszokat váltanak ki. Jóindulatú ciszták, a Budd–Chiari-szindróma, valamint az epekövek és az epehólyag-gyulladás szintén kiválthatják a májkörnyéki fájdalmat.