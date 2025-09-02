1 órája
Filmekkel és sorozatokkal robban be a Prime 9. születésnapja
2016-os indulása óta kimagasló eredményekkel büszkélkedhet a TV2 Csoport minőségi szórakoztatásért felelős csatornája, a Prime. A szeptember 5-én 9. születésnapját ünneplő kábelcsatorna ahogy egész évben, az évforduló hónapjában is a legnagyobb közönségkedvencek közül kikerülő filmekkel és sorozatokkal várja a nézőket.
Az év eddig eltelt részében a legjobb eredményt elérő filmek közé tartozik a teljes lakosság körében a 2025. január 18-án vetített A Pogány Madonna
Forrás: Facebook
A 2016. szeptember 5-én indult Prime átlagos közönségaránya 2019-ben elérte a 2,8 százalékot (SHR%, A18-59-es korcsoport), amely mindmáig a csatorna legmagasabb éves teljesítménye.
A 2025-ös eddigi eredményei alapján a kábelcsatornák közül az 5. legmagasabb átlagos közönségarányt érte el mind a 18-59-es korcsoportban (2,3 százalék), mind a teljes lakosságban (2,5 százalék), ezzel olyan csatornákat utasított maga mögé, mint a Sorozat +, a Viasat3 vagy az AXN.
2025. júliusában a teljes lakosság körében 2,7 százalékos közönségaránnyal az év eddigi legjobb átlagos havi eredményét érte el. A kábelcsatornák között ez a 4. legmagasabb eredményt jelentette, ezzel megelőzve a hónapban többek között a Cool-t is (1,8 SHR%).
Az év eddig eltelt részében a legjobb eredményt elérő filmek közé tartoznak a teljes lakosság körében (A4+) a 2025. január 18-án vetített A Pogány Madonna, amelyet 137.674 fő látott (ehhez 3,3%-os közönségarány társul), valamint a 2025. január 4-én sugárzott Elrabolva 3., amelyet 112.655 fő nézett (2,7 SHR%).
A csatorna teljesítményéhez ezek mellett a Rex felügyelő, a Gyilkos elmék vagy A hegyi doktor - Újra rendel sorozatok is hozzájárultak.
Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárjaA kanadai Oscar-jelölt őslakos származású színész 73 éves volt.
A Prime szeptemberben is jobbnál jobb sorozatokkal és filmekkel lepi meg a kikapcsolódni vágyókat. Kínálatában hétköznaponként olyan nagy stúdiók (Disney, Warner, Paramount) népszerű krimisorozatai szerepelnek, mint a 19:00-tól kezdődő Halálos fegyver, a 20 órakor induló 911 L.A. vagy a 21:00-tól dupla epizódokkal látható Gyilkos elmék.
Szeptember 5-én és 12-én 23:00 órától az NCIS XXII. premier évad záró részeit kísérhetjük nyomon dupla epizóddal.
Az izgalmas estéket megelőzően, hétköznap délutánonként pedig továbbra is a családi sorozatoké a főszerep. A hegyi doktor – Újra rendel - melynek címszereplője, Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-i adásában vendégzsűriként is bemutatkozik -, hétköznap 17:00-tól dupla résszel fut a csatornán. De ne feledkezzünk meg sokak kedvenc négylábú nyomozójáról, Rex felügyelőről sem. A mindenre elszánt rendőrkutya dupla epizóddal jön hétköznaponként 15 órától.
Nemrég örökzöld magyar sorozatok is érkeztek a csatornára, szeptemberben hétvégén 18:55-től A Tenkes kapitánya szórakozatja a TV előtt ülőket (szept. 14-ig), utána pedig szombaton és vasárnap 20:00-tól a Lindát láthatjuk egész hónapban.
A sorozatok mellett a filmekről is érdemes szót ejtenünk! Szeptember 28-án vasárnap, 21 órai kezdettel érkezik a Barbie című, angol-amerikai akció-vígjáték, amely a TV2-es premier után először megy kábelcsatornán. A főszerepekben Margot Robbie és Ryan Gosling látható majd.
Ha filmek, akkor már most érdemes betervezni októberre is a Prime-os mozizásokat: jön a Macskanő Halle Berry-vel. Szintén októberben érkezik egy francia vígjáték, a Családi terápia - méghozzá országos TV premierrel, Christian Clavierrel és Baptiste Lecaplainnal a főszerepben.
Bulvár-celeb
- Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja
- Mutatjuk, hogyan tisztítsa a mosógép gumiját egyszerűen
- Nem fél a világvégétől a hollywoodi sztár, így élné túl a családjával
- Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel olcsóbban beszerezhet
- Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira