40 perce
Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből
Ha eddig egyféleképpen vágta a fokhagymát, most figyeljen: eláruljuk, hogyan hozza ki a legtöbbet fűszernövényből!
A magyar konyha egyik alapvető hozzávalója a fokhagyma
Forrás: Shutterstock
A fokhagyma a magyar konyha egyik alapvető hozzávalója, szinte minden fogásba belekerül. Ennek ellenére sokan azt gondolják, hogy a fokhagyma bármilyen formában mehet az ételbe, pedig nagyon nem mindegy, miként aprítjuk fel – írja a Mindmegette.hu. Ha a legtöbbet szeretnénk kihozni a fokhagymából, érdemes tudni, mikor hogyan aprítsuk fel.
A fokhagyma aprítása: tippek és trükkök
Ha a fokhagymát egészben hagyjuk, vagy csak nagyobb darabokra vágjuk, az íze enyhébb és lágyabb marad.
Ilyenkor a fokhagyma sejtfalai alig sérülnek, így kevesebb allicin – az a vegyület, amely a fokhagyma erős, csípős ízét adja – szabadul fel.
Ez a módszer tökéletes, ha csak egy leheletnyi fokhagymás aromát szeretnénk adni az ételhez.
Nyersen az igazi: ezeket a finomságokat vétek megfőzni
A vékony szeletekre vágott fokhagyma már erősebb ízt ad, mint az egészben hagyott.
A szeletelés során több sejtfal sérül, így több allicin szabadul fel, de nem olyan intenzíven, mint a durvább aprításnál.
Ez a technika ideális például pirításhoz, ha szeretnénk, hogy a fokhagyma enyhe, de jól érezhető ízt adjon az ételnek.
Ha kíváncsi, milyen az íze a fokhagymának, amikor apróra vágjuk, zúzzuk vagy reszeljük, kattintson.
Bulvár-celeb
- Taylor Swift új lemeze mellett filmes premierrel lepi meg rajongóit
- A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik
- Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
- Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak