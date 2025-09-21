szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Praktika

2 órája

Így védheti meg a növényeit a túl sok esőtől

Címkék#növény#csapadék#kert

Ősszel gyakoriak a nagy esőzések, amik nem kímélik a kerteket.

MW
Így védheti meg a növényeit a túl sok esőtől

Forrás: Shutterstock

Ősszel a túlzott csapadék károsíthatja a kertet, ezért érdemes különféle praktikákat bevetni annak érdekében, hogy a növények és a talaj védve legyenek a túl sok esőtől - írta a Mindmegette.

1. Használj talajtakarót 

Már ősz elején talajtakarót kell tenni a növények köré, hogy megóvd a gyökereiket a heves esőzésektől. A talajtakaró levegősebbé teszi a talajt, ráadásul a víz is könnyebben elszivárog így. A szalma vagy fakéreg tökéletes talajtakaró – tavaszig még a fagyok okozta hidegkárosodástól is véd.

2. Alakíts ki vízelvezető felületeket 

A kerti utakra és ösvényekre terített kavicsok vagy vízáteresztő burkolatok segítenek elvezetni a vizet, így nem áztatják el a talajt.

 Érdemes a kert leginkább kitett részein kialakítani ezeket a vízáteresztő felületeket.

3. Gondoskodj az esővíz összegyűjtéséről és elvezetéséről 

Nagyobb esőzések során az esővízgyűjtő tartály megtelhet, és a felesleges víz kifolyhat, ami eláztathatja az udvart. Ha túl sok víz gyűlik össze benne, önts le belőle. Érdemes túlfolyásgátlót felszerelni az ereszcsatornába: 

ez a szerkezet érzékeli, amikor a tartály megtelik, és ilyenkor a felesleges vizet visszatereli az ereszcsatornába. 

Ha azt látod, hogy a víz nem tud elfolyni a talajról, áss sekély árkokat a kertben: egy fél méter mély árok és esetleg a talajba fektetett perforált csővel is könnyedén el tudjuk vezetni a felesleges vizet a növények közeléből

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu