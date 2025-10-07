Kiderült, ez a vacsora optimális időpontja

Hogy mikorra kell(ene) időzíteni a nap utolsó étkezését, régóta megosztja a táplálkozással foglalkozó szakembereket – írja a Mindmegette.hu.

Nem mindegy, hogy mit és mikor eszünk vacsorára

Forrás: Shutterstock

Így határozzuk meg a vacsoraidőt

A gasztroportál cikke szerint mivel az emberek napi rutinja eltérő, így a vacsora pontos időpontját nem igazán lehet meghatározni. A cél: olyan időpontot kell találni, amely zökkenőmentesen illeszkedik az időbeosztásunkhoz, nem pedig szigorú, esetleg megvalósíthatatlan ütemtervet előírni.