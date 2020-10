Konyhaszekrényt és lambériát is loptak a tolvajok

Nemcsak a Mátyás tér-Földmíves utca-Sárkány utca szakaszon száguldoznak továbbra is az autósok, némelyik sofőr a párhuzamos hosszú utcákat is versenypályának nézi. A rendőrség ismét ellenőrzést ígért, a bírság gyorshajtásért több százezer forint is lehet.