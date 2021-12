A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. szerint a napi fogyasztási cikk kiskereskedelem munkaerőhiánnyal küzd, amely nem csak az ünnepi időszakra hat ki, ezért egész évben foglalkoztatnak diákokat, de karácsonykor kiemelten keresik őket.

A Sparnál a diákok többnyire az üzlethálózatban dolgoznak, de el tudnak helyezkedni a cégközpontban és az élelmiszer-termelési területen is.

Az áruházakban árufeltöltői vagy pénztárosi pozíciókat kínálnak számukra, míg a cégközpontban leginkább a vevőszolgálatra várják őket. A munkaidőbeosztást tekintve rugalmasak: van lehetőség 4-6-8 órában munkát vállalni. Ezen felül dolgozhatnak csak hétvégén vagy csak heti egy napot annak megfelelően, ahogy a diákok meg tudnak egyezni az áruházvezetőkkel, illetve az iskolaszövetkezetekkel.

A Lidl Magyarország közölte, fel vannak készülve a karácsonyi időszakban érzékelhető megnövekedett forgalomra.

Hozzátették, a Lidl folyamatosan együttműködik különböző diákszövetkezetekkel, amelyek szükség esetén segítenek a megnövekedett forgalom zökkenőmentes lebonyolításában az év folyamán, így karácsonykor is. A diákok az áruházakban különböző feladatokat látnak el, így például a vásárlók kiszolgálása, a kasszázás, az árukészlet feltöltése, az áru rendezése, de vállalhatnak munkát a pékségben és részt vehetnek a takarításban is. Az áruházlánc a diákokat előre egyeztetve változó munkaidő beosztással foglalkoztatja az ünnepi időszakban, amely áruházanként eltérő lehet.

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. arról számolt be, hogy az adventi hetek a húsvéthoz hasonlóan a kiskereskedelemben a legnagyobb forgalmat generálják, ami a szokásosnál nagyobb leterheltséggel jár a munkatársak számára.

Közölték, a vállalat az ünnepi időszaktól függetlenül is foglalkoztat diákszövetkezetek közreműködésével diákokat fizikai és szellemi területeken egyaránt. A diákoknak lehetőségük nyílik akár 15 órában is munkát vállalni az áruházlánc üzleteiben, ilyenkor részmunkaidős dolgozók lesznek.

Az Auchan Magyarország Kft. is azt válaszolta, hogy decemberben munkaerőállományukat diákokkal is erősítik. A vállalat 24 áruházzal rendelkezik, telephelyenként eltérő munkakörökben és számban tudják alkalmazni a tanulókat, akik rész- vagy teljes munkaidőben is dolgozhatnak. A diákokat diákszövetkezeteken keresztül külső munkaerőként vagy pedig Auchan munkaszerződéssel, a munkakör szerinti feltételekkel alkalmazzák.