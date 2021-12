Elfogadta az Országgyűlés a kormány adócsökkentési törvényjavaslatát, amely jövőre további 750 milliárd forinttal mérsékli a munkát terhelő adókat, a korábbi döntésekkel együtt ez 1500 milliárd forintos adócsökkentést jelent - mondta a pénzügyminiszter kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar gazdaság újraindítása az egyik leggyorsabb az Európai Unióban. Azért, hogy ezt a lépéselőnyt Magyarország megőrizze, és a magyar családokat, fiatalokat és a vállalkozásokat megerősítsék, a kormány folytatja az adócsökkentések politikáját - emelte ki.

A pénzügyminiszter tájékoztatott arról is, hogy Magyarország kedden - a világon elsőnként - sikerrel bocsátott ki Zöld Pandakötvényt a kínai piacon, mintegy 50 milliárd forint értékben.

Az adócsökkentésekről szólva kiemelte: a most elfogadott törvény értelmében érdemi adócsökkentéssel számolhatnak a vállalkozások. Jövőre további 4 százalékponttal mérséklődik a munkáltatói adóteher, ezen belül 2,5 százalékponttal a szociális hozzájárulási adó, a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás pedig megszűnik. Jövőre így 600 milliárd forinttal több pénz maradhat a cégeknél - tette hozzá.

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a kormány vállalta, hogy csökkenti az adókat, ha a munkaadók 200 ezer forintra emelik a minimálbért. A parlamenti döntés lehetővé teszi a vállalkozásoknak a magasabb minimálbér kigazdálkodását - közölte.

A kisvállalati adó (kiva) kulcsa egy százalékponttal 10 százalékra csökken, ez a döntés mintegy 10 milliárd forintot hagy az érintett vállalkozásoknál - ismertette Varga Mihály.

Jelezte azt is: 150 milliárd forintos megtakarítást jelent, hogy a kormány meghosszabbította a kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adókedvezményét, a vállalkozások jövőre is maximum 1 százalék iparűzési adót fizetnek.

Felidézte, hogy a családi adóvisszatérítéssel a gyermeket nevelő szülők összesen 600 milliárd forint befizetett adót kapnak vissza, a családok többsége már február közepéig hozzájut ehhez az összeghez.

Jövő január 1-jétől az átlagbér mértékéig személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alatti fiatalok. Az intézkedés több mint negyedmillió fiatalt érint, nekik összességében 140 milliárd forint adót nem kell befizetniük - hívta fel a figyelmet a miniszter.

Varga Mihály a kedden lezajlott kötvénykibocsátásról elmondta: Magyarország a világon az első külföldi szuverén Zöld Pandakötvény kibocsátóként jelent meg a kínai kötvénypiacon.

A kibocsátás célja hármas, az így bevont pénzeszköz a klímaváltozás elleni küzdelemre használható fel, másrészt a kötvénnyel biztosítani tudják Magyarország folyamatos jelenlétét a kínai pénzpiacon, valamint bővítik a befektetői kört is, így az államadósság finanszírozása több lábon állhat - mutatott rá.

A pénzügyminiszter eredményesnek nevezte a magyar államadósság-kezelést, egyebek mellett azért, mert az adósság átlagos futamideje 4-ről 6 évre nőtt, javult a szerkezete és biztonságosabbá vált a finanszírozása is. Mint mondta, 10 évvel ezelőtt az adósság 53 százaléka külföldi devizában volt, de mára ez az arány 20 százalék közelébe javult.

Hozzátette azt is, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb a lakosság részvétele az államadósság finanszírozásában, az adósság negyedét a magyar lakosság tartja kézben, míg a kormányváltáskor 3 százalék volt ez az arány.

Varga Mihály kitért arra, hogy az adósságkezelés a járvány kitörése óta is biztos lábakon áll, Magyarország nemcsak határidőben, hanem a lejárat előtt is törleszteni tudott adósságot. Idén 430 millió dollárnyi adósságot törlesztettek elő, emellett a forint kötvénypiacon is sikerült jelentős, 1300 milliárd forintos előtörlesztést végrehajtani.

Magyarország 1 milliárd renminbi, azaz mintegy 50 milliárd forint értékű zöld államkötvényt bocsátott ki. A kötvények kínai belföldi és külföldi befektetők számára voltak elérhetőek, futamidejük 3 év. A kötvények kamata 3,28 százalékos.

A csaknem kétszeres kereslet azt mutatja, hogy a kínai befektetők is jó eredményeket várnak a magyar gazdaságtól és bíznak a kormány gazdaságpolitikájában - fogalmazott a pénzügyminiszter.

