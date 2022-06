A tárcavezető nyitotta meg a KITE Zrt. szerbiai leányvállalata, a KITE Kft. új logisztikai központját a vajdasági településen.

Szijjártó Péter közölte, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar minden vitán felül stratégiai ágazatnak számít. Ez a beruházás pedig egyszerre erősíti Magyarország és Szerbia gazdaságát, és jelent újabb lendületet a magyar-szerb együttműködésnek. Hozzátette: Magyarország kormánya továbbra is készen áll arra, hogy a nagy magyar vállalatok számára a külföldi piaci részesedések növeléséhez támogatást biztosítson.

A miniszter rámutatott, hogy rendkívül vészterhes időkben élünk. Mint mondta,

a dolgok megint úgy alakultak, hogy a Kelet és Nyugat közé szorult országoknak "történelmi jelentőségű kihívásokkal kell szembenézniük".

Hozzátette: azt senki nem tudja, mikor ér véget az ukrajnai háború, de az már most világossá vált, hogy "ez a háború új korszakot nyitott a világban mind politikai, mind pedig gazdasági értelemben". Szijjártó Péter szerint olyan új világrend jött létre a szemünk láttára, amelyben korábbi dogmák, természetesnek hitt igazságok dőltek meg. Mára már nem vehető természetesnek, hogy van energia, és van élelmiszer - tette hozzá.

Az ukrajnai háború alapvető ellátási kihívások elé állította a világot.

Ebben az időszakban különösen felértékelődnek a stabil kapcsolatok, a kiegyensúlyozott együttműködés, a barátság és a stratégiai szövetség. Márpedig Magyarország és Szerbia kapcsolatait pontosan ezzel a négy kifejezéssel lehet a legjobban leírni

- húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter. Emlékeztetett arra, hogy a múlt pénteken "minden idők legjelentősebb és legszélesebb körű megállapodása jött létre Szerbia és Magyarország között, amellyel garantáltuk Szerbia energiaellátását az előttünk álló téli időszakra, és megerősítettük Magyarország szerepét a regionális energiaellátás biztonságának garantálásában".

Szijjártó Péter büszkeségének adott hangot, hogy Magyarország a mezőgazdasági exporton és a gépgyártáson keresztül segítséget tud nyújtani más országoknak abban, hogy az élelmiszerellátásuk biztonságban legyen.

A miniszter kiemelte,

óriási rekordokat döntött a magyar-szerb kétoldalú kereskedelmi áruforgalom a tavalyi évben, amikor 42 százalékos növekedést követően majdnem 4 milliárd eurónyi forgalmat jegyzett a két ország. Az idei mutatók várhatóan még jobbak lesznek

- közölte Szijjártó Péter, mert 2022 első negyedévében a tavalyi év első három hónapjához képest két és félszeresére nőtt a kereskedelmi forgalom. "Ebből a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is nagymértékben kiveszi a részét, hiszen ebben a két ágazatban több mint 300 millió eurónyi kereskedelem jött létre a két ország között a tavalyi esztendőben" - húzta alá.

Hozzátette, hogy ennek a pozitív folyamatnak ad újabb lendületet a hétfőn átadott beruházás. "A beruházás egymilliárd forintnyi nagyságrendet képvisel, amihez a magyar kormány, a kifektetési stratégia keretében 478 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosított" - mondta Szijjártó Péter.

A magyarországi KITE Zrt. 2017-ben nyitotta meg szerbiai leányvállalatát KITE Kft. néven. A szerbiai cég legfontosabb feladata a legkorszerűbb mezőgazdasági technológiák bemutatása és képviselete a nyugat-balkáni országban. Ugyanezt a célt képviseli a cég most megnyitott cseneji, illetve a néhány napja megnyitott szávaszentdemeteri logisztikai központja is. A cég szerbiai terjeszkedését a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség befektetési programja tette lehetővé.

Borítókép: Szijjártó Péter (MTI/Balogh Zoltán)