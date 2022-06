A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bejelentésen arról számolt be, hogy az állam által 1,4 milliárd forinttal támogatott projekt lezárulta után a liechtensteini székhelyű cég elektronikus csatlakozók kézi összeszerelését fogja végezni Magyarországon.

Beszédében kiemelte: a vállalat világelső a szórakoztatóiparban használt áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában. Így a nyári fesztiválszezon sem jöhetne létre, ha a Neutrik nem szállítaná a mikrofonokhoz az elektronikai csatlakozókat. A magyar és külföldi együttesek hangja nem tudna megszólalni sem a Balaton Soundon, sem a Volton, sem a Strand Fesztiválon - mutatott rá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt két és fél év meglehetősen bizonytalan időszak volt. "Soha korábban nem fordult elő, hogy ilyen rövid időn belül kétszer forduljon ki a sarkaiból a világgazdaság rendszere" - fogalmazott.

Elmondta, a magyar gazdaság ennek ellenére tavaly a valaha volt legjobb évét zárta, de a rekordok dacára egy-egy gyár időnként Magyarországon is bezár. Emlékeztetett, hogy Ózdon az elmúlt években egy másik vállalat, az ABB is bezárta a gyárát, de ahogy a Johnson Electric helyére most a Neutrik Group, úgy nem sokkal később a helyére érkezett a medencegyártással foglalkozó Wellis Zrt.

A miniszter aláhúzta, hogy a mostani beruházás a magyar elektronikai iparnak is új lendületet ad. Tájékoztatása szerint a mára több mint 140 ezer embernek munkát biztosító szektor teljesítménye tavaly 21 százalékkal nőtt. A bővülés üteme az idei év első négy hónapjában 16 százalékos volt, az ágazat termelési értéke így ezen idő alatt meghaladta a 3000 milliárd forintot.

Arra is kitért, hogy a magyar-liechtensteini politikai kapcsolatok aktívak és a kölcsönös tiszteletre alapulnak.

Hozzátette: a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 60 millió euró volt, ami bár alapvetően nem túl magas szám, de rekordnak számít.