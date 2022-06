A bruttó hazai termék (GDP) növekedésében továbbra is jelentős szerepet játszik a belső piac, amely fontos alapot jelent a gazdaság egyre egészségesebb szerkezetében.

Az Orbán-kormány intézkedéseinek köszönhetően az idén mintegy 1800 milliárd forint többletjövedelem jut a háztartásokhoz. Ennek legnagyobb hányada várhatóan a fogyasztást bővíti. Kisebb részben pedig egyfelől a megtakarításokat gyarapítja, másfelől a lakásberuházások és ingatlanfelújítások terén használják fel az érintettek – állapítja meg a legújabb konvergenciaprogram.

A kormányzati előrejelzés szerint a háztartások jövedelmét közvetlenül növelő lépések eredményeként a gazdaság 2022-es növekedési teljesítménye összességében 1,6 százalékponttal, azon belül pedig a fogyasztási kiadások bővülése mintegy 4,6 százalékponttal lehet magasabb. Ismert, januártól a minimálbér kétszázezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra nőtt. Ezzel együtt a minimálbérhez kötött családtámogatások és a közfoglalkoztatottak bére is jelentős mértékben emelkedett. Szintén januártól a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az előző évi átlagbér össze­géig, valamint a gyermeket nevelő szülőknek 2022 elején az állam visszatérítette a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat.

Ez mintegy 680 milliárd forintos pluszt jelent a háztartásoknak. A nyugdíjasok támogatása a 13. havi nyugdíj visszaépítésén keresztül valósult meg.

Ezen túl jelentős béremelésben részesültek a közszférában is, a többi között a szakorvosok, az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók, a bölcsődei, szociális és kulturális szférában tevékenykedők, valamint a pedagógusok, a honvédelem és rendvédelem alkalmazottai. Utóbbi kör fegyverpénz címén egy összegben hathavi fizetésnek megfelelő juttatásban részesült.

A háztartások hitelállományának alakulása szintén támogatja a növekedést. A konvergenciaprogram összegzéséből kiderül, hogy tavaly a folyósított összeg tizenöt százalékkal bővült. A dinamikus emelkedést elsősorban a családi otthonteremtési kedvezmény keretében elérhető, valamint a babaváró hitelek növekedése támogatta: utóbbi termék decemberben már a lakossági hitelállomány tizenhét százalékát tette ki. E termékek kedvező feltételei az emelkedő hozamkörnyezetben sem veszélyeztetik az igénybevevőik fizetőképességét.

A lakáshitelek támogatására a kormány 2021 decemberében rögzítette a lakossági jelzálogkölcsönök kamatát. A kamatstop megakadályozza a törlesztőrészletek esetleges növekedését, ezáltal megvédi a háztartásokat a váratlan kiadásoktól és erősíti vásárlóerejüket. – Emellett megállapítható, hogy a háztartások GDP-arányos hitelállománya alacsonyabb mind a régiós országok, mind az eurózóna átlagánál. Ez egyfelől mérsékli a hozamemelkedésből fakadó tehernövekedést, másfelől az állomány potenciális növekedésére nyitva álló tér erősítheti a konjunktúrát – olvasható a konvergenciaprogramban.

A dokumentum rögzíti azt is, hogy a kormány intézkedései mellett a magas foglalkoztatás és a két számjegyű átlagos béremelkedés is biztosítja a reáljövedelmek, így a fogyasztás növekedését – a megemelkedett infláció ellenére is. Mindezek következtében a fogyasztás dinamikus bővülése továbbra is érdemben járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének emelkedéséhez.

