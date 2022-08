A Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetőjének meg kell terveznie, hogy a kiszolgálóépületeiket hogyan lehet függetleníteni a külső energiaszolgáltatótól, valamint hogy miként lehet minimalizálni a függőség és az ár kockázatot a vontatási energia tekintetében. A Szegedi Távfűtő Kft. azt kapta feladatául, hogy találjon ki olyan gépészeti megoldást, amely Odessza városrészben hosszú távon energetikailag hatékonyabb legyen az üzemeltetés. Ha ezt teljesítik, akkor az éves bérük 30 százalékát kapják meg bónuszként.

Szó volt arról is, hogy a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának szakértői 2011-ben elkészítettek egy módszertani segédletet az önkormányzati vízkár-elhárítási védekezési tervekhez, most ezt szeretné aktualizáltatni a szegedi önkormányzat. Erre a saját cégét, a Szeged Pólus Fejlesztési NKft.-t kérték meg, mely bruttó 17 millió forintért vállalta a felülvizsgálat elvégzését.

Kiderült az is, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. új hulladékgyűjtő járműveket vásárol, valamint megveszik az önkormányzattól a Fő fasori kamerarendszert és annak elemeit. Döntöttek a választókörzeti keretek felhasználásáról is, az egyik legmagasabb összeget Joób Márton költi el a választókörzetének családi napjára, míg az Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált két képviselő, Hekáné Szondi Ildikó és Tóth Károly is támogatja.