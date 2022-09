A globális inflációs fordulat itt van a küszöbön, és előbb-utóbb Magyarországon is érződni fog – mondta a Vg-nek Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Az élelmiszer-alapanyagok és a nyersanyagok árában már egy ideje csökkenő trend figyelhető meg – tette hozzá. – Az energiahordozók tekintetében ez még nem jött el, de szerinte fél éven belül ez is be fog következni – olvasható a Vg.hu cikkében.

A Capital Economics feltörekvő piaci elemzője, Nicholas Farr szerint a közép-európai régióban rendkívül erősek maradnak az inflációs nyomások, de a cseheknél és a lengyeleknél már elérhették a csúcsot, miközben Magyarországon még nem. Ennek megfelelően Farr arra számít, hogy az MNB legalább még 225 bázisponttal emeli kamatait az idén.

