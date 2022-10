Több év kutatás és technológiai fejlesztés után elkészült Mórahalmon Magyarország első, vízelvonásos technológiával működő zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzeme. A létesítménynek köszönhetően új, kíméletes lehetőség nyílik a kiváló magyar termékek tartósítására úgy, hogy azok beltartalmi értékei nem romlanak.

850 millió forintból valósult meg

Csütörtök délelőtt a mórahalmi ipari parkban átadták az MPM Research vízelvonásos technológiával működő, Kavali nevű zöldség- és gyümölcsfeldolgozó gyártóüzemét. A Kavali projekt csaknem 850 millió forintból valósult meg, amelyhez a társaság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázatán 423,6 millió forint támogatást nyert. A gyártóüzemben alacsony hőmérsékletű vákuumszárítási technológiával dolgoznak. Segítségével megmarad a gyümölcs és a zöldség beltartalmi értéke. A mikrohullámú vákuumszárítás segítségével a gyümölcsökből és zöldségekből ropogós, csipszhez hasonló termékek hozhatók létre.

Mórahalmon jól bánnak a beruházókkal

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere és a város nevében Csányi László alpolgármester köszöntötte az üzemavató résztvevőit.

Mórahalom 25 esztendeje fejleszti az ipari parkját, több mint száz hektáron közel száz vállalkozás található itt, amely összesen 700 embernek ad munkát. Az egész térségben jelentős az ipari park hatása. A város érdeke, hogy ehhez hasonló üzemek létesüljenek

– fogalmazott beszédében az alpolgármester.

Fotó: Török János

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy itt, Mórahalmon jól bánnak a beruházókkal. Mint mondta, a beruházás azt bizonyítja, hogy „a nem túl rózsás helyzetben is” eltökélt munkával, kitartással virágzó, komoly vállalkozást lehet kialakítani. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős helyettes államtitkára is méltatta az üzemet, példaértékűnek nevezte a különleges vízelvonási technikát.

Egy különleges eszközt is bemutattak az üzemátadó után. A szabadalmaztatott technológia talajbontás mentesen, a talajszemcsék közé porlasztva juttatja le a hatóanyagokat közvetlenül a gyökérzónához. Fotó: Török János

Porlasztva juttatja le a hatóanyagokat

A gépeket röviden Meszlényi Csilla üzemvezető mutatta meg, de a termelési kapacitás üzleti titoknak minősül, a gépek ára pedig mint mondta, nem az ő kompetenciája, ezért számokat nem sikerült megtudnunk tőle. Az ünnepségen az is elhangzott, hogy az új üzem teljesen szén-dioxid-mentes és fákat is ültetnek a karbonsemlegesség jegyében. Ezt egy másik innováció, a Bloomair könnyíti meg. Lényege, hogy nagy nyomással közvetlen a földbe juttatják a tápanyagot, amit az üzem melletti telken mutattak be működés közben. Az eszköz mint egy nagy injekciós tű a talajszemcsék közé porlasztva juttatja le a hatóanyagokat, közvetlenül a gyökérzónához.