Az önkormányzat honlapján olvasható, hogy az iparűzési adó jövő év január elsejétől 2 százalék lesz, az építményadó pedig 500 forint négyzetméterenként. Az idegenforgalmi adó mértéke szintén 500 forint személyenként vendégéjszakánként. A magánszemélyek kommunális adója pedig 6, illetve 10 ezer forint éves szinten.

Ez utóbbi adónem esetében több változás is van. Eddig a 70 éven felüliek mentességet kaptak, ám ezt most eltörölték. Azokat is megillette kedvezmény, akik több ingatlan után fizették ezt az adót, a teljes összeget csak egy ingatlan után kellett átutalniuk, a többire 50 százalékos kedvezményt biztosított az önkormányzat. Ez jövőre megszűnik, tehát minden egyes ingatlan után a teljes összeget kell megfizetni.

A helyi iparűzési adó vonatkozásában is több módosítást fogadott el a képviselő-testület. Eddig a 2,5 millió forintot meg nem haladó adóalappal rendelkező vállalkozót adómentesség illette meg, amit eltöröltek. 2023. január 1-jétől tehát bármekkora összegű adóalap esetén adókötelezettség terheli a vállalkozót, ideértve az őstermelőket is. Szintén a helyi iparűzési adó vonatkozásában változás, hogy a 20 millió forintot meg nem haladó adóalappal rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozót megillető adómentesség is megszűnik a jövő évtől.