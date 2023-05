Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára emlékeztetett: az elmúlt két évben 1300 milliárd forint támogatást kaptak a mezőgazdasági beruházások, idén további 350 milliárd forint támogatás kifizetését tervezi a kormány.

A 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus forrásait Magyarország a Vidékfejlesztési program keretében 2021-től soha nem látott mértékű, 80 százalékos nemzeti forrással egészítette ki és kezdte felhasználni az agráriumban.

Ennek köszönhetően a Közös Agrárpolitika átmeneti éveinek mondott 2021–2022-es években 1500 milliárd forint forráskerettel hirdetett meg új pályázati felhívásokat az Agrárminisztérium, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési programjának tekinthető – írják a közleményben.

Feldman Zsolt tájékoztatása szerint ennek keretében a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokat támogató felhívások kapcsán csaknem 11 ezer pályázat részesült hozzávetőlegesen 1300 milliárd forint támogatásban 2021 óta. 2023-ban is még százmilliárdos nagyságrendben születnek újabb támogató döntések fejlesztési projektekhez, amelyek esetében a kedvezményezettek fenntartották megvalósítási szándékukat.

Mivel a korábban megkezdett fejlesztéseknek a megvalósítása jelentős részben most is zajlik, még a jelenlegi nehézségek mellett is legalább 350 milliárd forint beruházásokhoz kapcsolódó kifizetést prognosztizálunk a 2023-as esztendőben az összes, kifizetésre váró 750 milliárd forintnyi vidékfejlesztési támogatásból. Ilyen mértékű beruházási forráskihelyezés egy éven belül e célra még soha nem történt – jelezte az államtitkár.

Feldman Zsolt szerint a következő hónapokban az Agrárminisztérium – összhangban az ágazat szereplőinek igényeivel és tekintettel a rekordszámú jelenlegi támogatott fejlesztésre – nem tervez új beruházási felhívásokat megjelentetni.

Az új vidékfejlesztési pályázati felhívások kapcsán a menetrend 2023. év második felében készül el, az első pályázati lehetőségek az idei év végén, illetve 2024 elején várhatóak. Mindez igazodik az év második felére várhatóan kedvezőbbé váló finanszírozási környezet újranyíló lehetőségeihez, ami erősíteni fogja az új mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások megvalósítási szándékát és lehetővé teszi az ezekre szánt 1500 milliárd forintnyi fejlesztési forrás optimális felhasználását – tájékoztatott az Agrárminisztérium.