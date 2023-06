Ez akkor is így van, hogyha az európai embereket semmilyen felelősség nem terheli a háború miatt – hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy a negatív kihatások a közvetlen szomszédban a legsúlyosabbak, ahogy az eszkaláció kockázata is itt a legsúlyosabb.

„Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a világgazdaságnak a fekete éveit éljük. Ezt mutatja az a tény is, hogy Európában a tavalyi esztendőben 15 százalékkal estek vissza a zöldmezős beruházások, és azt is látni kell, hogy mindaddig, amíg tart a háború, addig ez a bizonytalan, mindenki számára rossz gazdasági környezet is fenn fog maradni” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ennek ellenére hatalmas teljesítménynek nevezte, hogy a magyar gazdaság „nemcsak talpon tudott maradni az elmúlt években, hanem sorra döntött meg fontos rekordokat”.

Hangsúlyozta, hogy „mesterhármast” sikerült elérni, a beruházások, a foglalkoztatottság és az exportteljesítmény csúcsát is megdöntötték.

„Az is világos, hogy a gazdasági teljesítmény alapját a beruházások adják, hiszen a beruházások teremtenek munkahelyeket, a munkahelyeken lesz munka, a munkából pedig lesz gazdasági teljesítmény” – szögezte le.