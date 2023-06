További változás, hogy szombattól már az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz – tartalmazza a közlemény. Az okosjegyek árazása is igazodik az új díjszabási rendszerhez; a módosítások összességében azt eredményezik, hogy az új vármegye- és országbérletek a korábbiaknál is több utasnak kínálnak olcsó és egyszerű megoldást a mindennapi utazáshoz – tették hozzá.

Mint írták: az IC-helyjegy elővételben – azaz a vonatindulás napját megelőző napig megváltva egységesen 650 forint, az utazás napján megváltva pedig 990 forint lesz. A prémium (1+) osztályra szóló helyjegyek ára is változik, egységesen 1990 forintot kell értük fizetni.

A nem IC-minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken egységesen 300 forintra módosul a helyjegy ára – fűzték hozzá.