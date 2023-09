Varga Mihály azt mondta: ha a kisebb közösségek összetartanak, és megtalálják a közösségi fejlesztés lehetőségeit, akkor a nemzet is összetartóbb tud lenni, „a nemzet összetartása is tud erősödni”. Az lehet igazán szabad ember, aki elköteleződik – hangsúlyozta. Az összetartó közösségek gazdaságilag is sikeresebbek, törekedni kell arra, hogy ez így legyen – emelte ki.