Közleményben ítélte el lengyel gazdák tiltakozó akcióját az ukrán mezőgazdasági minisztérium Közleményben ítélte el, és „szándékos rombolásnak” minősítette az ukrán mezőgazdasági minisztérium a lengyel gazdáknak a közös határon tartott tiltakozó akcióját, melynek során ukrán gabonát engedtek ki egy kamionból az úttestre. A lengyel rendőrség közölte, hogy vizsgálja azt az esetet, amikor lengyel gazdák megállítottak egy ukrán gabonát szállító kamiont vasárnap a határátkelőn, és rakományát a földre engedték. A közösségi médiában képek jelentek meg az incidensről. A lengyel gazdák pénteken vonták blokád alá a lengyel–ukrán határátkelőket, és forgalomlassító akciót is tartottak a lengyelországi közutakon az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán mezőgazdasági termékek európai uniós behozatala ellen tiltakozva. A lengyel gazdák november végétől január elejéig az egyik lengyel–ukrán határátkelőnél már tartottak hasonló tiltakozó akciót, amellyel az akkoriban több határátkelőn folytatott fuvarozói sztrájkhoz csatlakoztak. Országos forgalomlassító tiltakozó akciót a gazdák január 24-én is tartottak. „Az erőszak újabb eszkalációja zajlik közös határunkon” – fogalmazott Tarasz Kacska ukrán gazdasági miniszterhelyettes, aki arra figyelmeztetett, hogy ha a lengyel hatóságok nem reagálnak a tönkretett szállítmányra, az az „idegengyűlölet és a politikai erőszak további fokozódásához vezethet”. Andrij Szadovij, a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) polgármestere hétfőn a Telegram közösségi platformon posztolt egy fotót az útra ömlött gabonáról. A képhez fűzött kommentárjában azt állította, hogy a gabonát a lengyelek öntötték ki, akik szerinte „oroszbarát provokatőrök” voltak. Hozzáfűzte, hogy az „álblokád” folytatódik a határon. A polgármester azt írta bejegyzésében, hogy az „ukránok szó szerint a vérükkel öntözik azokat a földeket, amelyeken a gabona terem”. Mint írta, „egy háború dúlta földön aratni felér a bombamentesítéssel. A (lengyelek) viselkedése kicsinyes és szégyenletes” – hangsúlyozta. A lengyel gazdák tavaly óta tiltakoznak az Európai Unió szabályozása ellen, amely vámmentessé tette, és az unióban előírt szigorú minőségi követelményektől is mentesíti az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát, súlyos versenyhátrányt okozva nekik.