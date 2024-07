A befektetési díjterhelés tavaly 0,42 százalék lett az előző évi 0,41 százalékhoz képest. A minimális változáshoz a 2023-as kiemelkedő hozameredmények után a vagyonkezelőknek kifizetett sikerdíjak járultak hozzá.

A korrigált díjterhelési mutató az előző évihez hasonlóan 0,73 százalék maradt. A működési díjterhelési rész kis mértékben (0,32-ről 0,31 százalékra) itt is csökkent. Ennek oka, hogy számos pénztár sávos, az egyre nagyobb befizetett éves tagdíjból egyre kisebb költséghányadot elvonó rendszert alkalmaz. Mivel tavaly a befizetett tagdíj 9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, így a működési díjterhelési rész csökkent. Ezzel párhuzamosan a befektetési költségrész itt is minimálisan (0,41-ről 0,42 százalékra) nőtt.

A 30 éves pénztári teljes költségmutató tavaly átlagosan 0,9 százalékra csökkent a 2022-ben elért 0,94 százalékról.

Versenyképes az önkéntes nyugdíjpénztár

A közlemény szerint az eltérő módszertannal számolt költségmutatók egyaránt azt mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagos költségszintje hosszútávon is 1 százalék alatt marad. Ez rendkívül versenyképes az egyéb nyugdíjcélú öngondoskodási termékekkel összevetve.

A teljes költségmutató előre tekintő módon modellezi a pénztártagok hosszútávú jövőbeni megtakarításait. Ezt a mutatót a pénztárak honlapjaikon is közzéteszik, és azok az MNB honlapján össze is hasonlíthatók, így a fogyasztók a különböző előtakarékossági formák között nem csak a hozamadatok, hanem a megtakarítást terhelő költségek alapján is választhatnak – olvasható a jegybank közleményében.