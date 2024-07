A turizmus 2023-ban vett lendülete továbbra is érezteti hatását. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint január-júniusban 7,5 millió vendég 17,8 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 7,6 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi rekordév első fél évi értékét - összegezte pénteken kiadott elemzésében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az eredményekhez nagyban hozzátett a vidéki desztinációk forgalmának erősödése is, ahol a vendégéjszakák közel kétharmada keletkezett. A fővároson túli szálláshelyek 10,7 milliós forgalma az első félévben közel 4 százalékkal múlta felül a 2023. évit, a Balatoné pedig még ezt is meghaladta, 6,3 százalékkal bővült. A vidéki vendégforgalom erősödéséhez a külföldi vendégéjszakák 7,2 százalékos emelkedése is hozzájárult - sorolta az adatokat az ügynökség.