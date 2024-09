Először a környéket válassza ki, ami a következő kritériumoknak kell, hogy megfeleljen: közel legyen az alapvető szolgáltatásokhoz, vagyis boltok, gyógyszertárak, orvosi rendelők, kórházak, vagy akár az idősek számára releváns közösségi központok. Olyan közel, hogy az oda-vissza út ne legyen megterhelő egy idős embernek. Könnyen hozzáférhető legyen a környék az akadálymentes tömegközlekedéshez, vagy ha még vezetnek, akkor vagy elegendő parkolóhely legyen, vagy saját garázs álljon a rendelkezésre. Az is számít, hogy Ön hamar oda tudjon érni hozzájuk, ha szükségük van a segítségére.

Lakás, idős embereknek

Részesítse előnyben a földszinti lakásokat. Ha ez nem kivitelezhető, első emeletit keressen idős rokonának, lehetőség szerint liftes társasházban. Nagyon fontos az is, hogy ne vegyen nagy alapterületű ingatlant, mert könnyebb tisztán tartani egy kisebbet. Ha takarítónő van, akkor se gondolja azt, hogy jó lesz, hiszen nem minden nap jár ő sem.

A küszöbtől szabaduljon meg, mert így az elbotlásnak kevesebb lesz az esélye, és a robotporszívó is könnyen eljuthat mindenhova. A fürdőnél a walk in zuhanykabin megoldást válassza, és szereljen fel kapaszkodókat, ha már szükséges. Fontos, hogy elég széles legyen a kabin ahhoz, hogy széken ülve is kényelmesen tudjon zuhanyozni az idős szerette. A csúszásgátlásnak kiemelt szerepe van a fürdőszobában, ezen sose spóroljon. A mosdónál érdemes fel-vagy leülést segítő kapaszkodók fali rögzítése.

Szereltessen riasztót a lakásba, hiszen nemcsak akkor jön jól, ha egy idegen akar kéretlenül bemenni, amikor nincs otthon senki, hanem akkor is, amikor egy kényelmetlenné váló figura próbálja magát bedumálni a lakásba. Ugyanis van rajta pánik gomb, így a rendszert be tudja indítani a rokon anélkül is, hogy tényleg behatolás történt volna.

Fontos, hogy korszerű, alacsony rezsijű ingatlant nézzen, hogy ne terhelje meg a pénztárcájukat az ingatlan fenntartása. Amennyivel kisebb az új lakás, annyival lehet korszerűbb! Nagyon fontos, hogy bármennyire is azt gondolja, egyszerű egy-egy kütyü használata, az időseknek nem az. Amit ma még megértett, holnap már nem biztos, hogy emlékszik rá, és akkor kényelmetlenné válik számára, feszültté teszi. Ne cserélje le a könyveit e-bookra, ne akarja okosotthonba kényszeríteni idős hozzátartozóját, akkor sem, ha a jó szándék vezérli. Ha sose volt szárítógépe, akkor ne most vegyen neki, mert nem fogja használni, és ez kizárólag Önt fogja idegesíteni.

