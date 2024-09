– Már az idei előfoglalási időszakban is megelőztük a tavalyi rekordévet, s tovább erősödött a már 2023-ban is érezhető trend: magasabb kategóriás szálláshelyek, 4-5 csillagos hotelek, ellátásban az all inclusive, de legalább a félpanzió az, amit legtöbben keresnek. Az előbbi kritériumoknak leginkább a török Riviéra felel meg, de a spanyolországi desztinációk is nagyon hamar beteltek Mallorca, Costa Brava vagy a Costa Dorada, ez utóbbi kettő Barcelona közelsége miatt is vonzó. Görögországban a klasszikusan ellátás nélküli apartmanok, illetve a kisebb szállodák helyett is egyre inkább a 4-5 csillagos, félpanziós vagy all inclusive hotelek a családi célpontok. Érezhetően nőtt a charterjáratok iránti bizalom: nagy előny, hogy az utazás árában benne van egy 23 kilós csomag, a fapadosokkal ellentétben nincsenek felmerülő extra költségek, nagy késések, az utasokat pedig transzferbusz várja a repülőtéren, mindezt egyre inkább preferálják a tudatos utazók – foglalta össze az idei szezon eddigi tapasztalatait Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.

Nem csak nyaralás céljából kerekednek fel a magyarok, hanem telelés céljából is: tavaly a téli szezonban nagyon népszerű volt az ománi, azon belül a salalahi úticél az IBUSZ-nál

Forrás: IBUSZ

Idén a foci-Eb és a párizsi olimpia, valamint a hosszabb tanév kissé felülírta a korábbi trendeket, döcögősebben indult el a nyári szezon, a szokásos „last minute dömping” elmaradt. Júniusban jellemzően anyák, barátnők utaztak gyerekekkel, a férfiak zöme vélhetően a sportközvetítéseket nézte.

Tavaly a téli szezonban az IBUSZ által elsőként bevezetett ománi, azon belül salalahi úticél volt a szezon egyértelmű sikertörténete, 95 százalék feletti feltöltési mutatókkal. A nem túl hosszú, 6-7 órás közvetlen, átszállás nélküli repülőút, a biztosan kellemes időjárás, a meleg tenger, a magas színvonalú, luxus kategóriás, de megfizethető all inclusive családbarát hotelek, az omániak vendégszeretete és az ország biztonsága meggyőzte a magyarokat is, hogy az itthoni hidegből érdemes elmenekülni legalább egy hétre a közel-keleti paradicsomba. Ezért az idei évben hosszabb időszakban üzemelteti az IBUSZ a közvetlen charter járatokat: október 11-től május 9-ig minden pénteken indulnak a turnusok. Szeptember 30-ig pedig 15 százalékos kedvezményt kínálnak erre a desztinációra az előfoglalási akció keretében.