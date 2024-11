A SPAR idén nyáron országos felmérést szervezett, ahol sokan meséltek a borfogyasztási szokásaikról. A kérdőívet közel 23 ezren töltötték ki, amiből értékes és hasznos visszajelzéseket kapott a vállalat a magyarok borfogyasztási és borvásárlási preferenciáit illetően. Ezek a visszajelzések is alakítják a SPAR és INTERSPAR áruházak folyamatosan megújuló borkínálatát, amelyről magunk is meggyőződhetünk – hívja fel a figyelmet az Origo.

Bor, pezsgő, alkoholmentes nedűk – széles kínálattal várja a vásárlókat a SPAR

A termékpalettán

kiemelt helye van a hazai pincészeteknek, borászatoknak, azonban az üzletekben kitűnő nemzetközi borok és pezsgők is várnak a vásárlókra.

A vállalat folyamatosan bővíti választékát, az INTERSPAR hipermarketekben például már csaknem 600-féle bort és pezsgőt vehetünk meg, de egy kisebb szupermarketben is változatos a kínálat. A SPAR Régiók Kincsei programja révén pedig kiváló, kisebb hazai borászatok borai kerültek be az adott térségek kínálatába. Ezek mellett a SPAR nyitott az alkoholmentes borok, valamint a bor alapú koktélok felé is.