Nagy az érdeklődés az Otthon start iránt

Az Otthon start program várhatóan az ingatlanpiacot is átrendezi, hiszen a fix 3 százalékos, kedvezményes kamatozású hitel olyanokat is a lakás- és hitelpiacra csábíthat, akik korábban kiárazódtak, de egyes lakásvásárlási döntéseket is előbbre hozhat – írja a Világgazdaság.

A lakáspiac élénkülésének már számos jele van, annak ellenére, hogy a kedvezményes hitel csak szeptembertől lesz elérhető, az érdeklődés növekedéséről számolt be például a legnagyobb hazai ingatlaniroda, a Duna House is, de a vezető ingatlanos portál, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László is arról számolt be a Világgazdaság kérdésére, hogy a portálon is jelentősen nőtt a keresések száma az Otthon Start bejelentése előtti időszakhoz képest.

Az ingatlanos portál adatai szerint a bejelentés hetében már 10 százalékos, azt követő héten 20 százalékos, múlt héten pedig már 24 százalékos növekedés volt látható a keresések számában. Akár még tovább nőhet a kereslet, erről bővebben ITT olvashat.