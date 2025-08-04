2 órája
Jelentősen növekedett a 4iG árbevétele és üzemi eredménye az első félévben
A 4iG Nyrt. konszolidált nettó árbevétele az első fél évben 8,8 százalékkal 350,83 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA (kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség) 122,5 milliárd forintra nőtt, ami 11,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit – közölte a társaság pénteken a BÉT honlapján.
Tessely Zoltán a térség fideszes országgyűlési képviselője, Horváth Bálint polgármester, Sárhegyi István, a REMRED Zrt. társalapítója és a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Jászai Gellért, a 4iG vállalatcsoport elnöke, Zábori Balázs, a REMRED Zrt. technológiai igazgatója és Deák Gábor, a ZÁEV Zrt. elnök-vezérigazgatója (b-j) a martonvásári REMTECH Űrtechnológiai Központ bokrétaünnepségén 2025. március 31-én. Az új üzemegység 10 milliárd f
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
A jelentésben kiemelték: a bevétel és az EBITDA növekedése olyan piaci környezetben következett be, amelyben a magyarországi lakossági távközlési szolgáltatók elhalasztották az inflációkövető díjkorrekció alkalmazását lakossági áraikban. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.
A nettó árbevétel 87 százaléka a telekommunikációs, 12 százaléka az informatikai, míg 1 százaléka az űr- és védelmi divízió tevékenységéből származott. Földrajzi megoszlás tekintetében a nettó árbevétel 87 százalékát a magyarországi, 9 százalékát az albán, 4 százalékát pedig a montenegrói piac adta.
Az első fél évben a csoport 1,1 milliárd forint adózott veszteséget számolt el, amelynek jelentős részét pénzkiáramlással nem járó tételek adták. A leányvállalatok felvásárlásához kapcsolódó vételár allokációt követő értékelésének 11,5 milliárd forint eredményrontó hatása volt, a tavaly elindult transzformációs programhoz kapcsolódóan mintegy 8,2 milliárd forint ráfordítást számoltak el, míg ezt ellensúlyozta a 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereség – derült ki a jelentésből.
A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll, űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfoliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű rendelésállománnyal rendelkeznek (backlog). Ebből az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket
– közölték.
Az űr- és védelmi ipari portfolió kiépítésében fontos lépést jelent a 4iG SDT-ben zajló kétlépcsős, 96 milliárd forintos tőkeemelés. A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja – közölték.
A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezet kilenc hazai védelmi vállalatot magában foglaló N7 Defence Zrt. létrehozása, amely az első állami-magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon.
Az űripar és a védelmi ipar területein elmúlt időszakban kiépített együttműködések között kiemelték az Egyesült Arab Emírségekben működő EDGE Group mellett az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal és számos európai szereplőivel kötött megállapodásokat.
A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a EUTELSAT SA kötelező érvényű együttműködési megállapodást kötött
A 4iG részvényárfolyama 2025 első hat hónapjában 98,5 százalékkal növekedett, a vállalat piaci kapitalizációja június végén 548,5 milliárd forintra nőtt, amely duplája a 2024 év végi értéknek.
A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, a részvény árfolyama az elmúlt egy évben 720 forint minimumot és 2030 forint maximumot ért el.