A kormány folytatja az indokolatlan áremelések elleni küzdelmet

A kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Július 1-től pedig 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbé a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány formájában – sorolta a minisztérium.

A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az NGM idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatait, amelyek szerint

2025 júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék, míg az előző hónaphoz képest 0,4 százalék volt.

Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki – ez a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva – 4,6 százalék, az előző hónaphoz képest pedig 0,3 százalék volt. Az élelmiszer-infláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő, emelte ki az NGM, és hozzáfűzte, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentéssel érintett szereplők esetében a keresztárazási folyamatokat, és szükség esetén fellép a szabálysértőkkel szemben.