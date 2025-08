Elindult az Otthon start honlapja

Ami pedig igazán fontos:

Egy 50 millió forintos hitelnél ma akár 385 000 forintot kellene havonta törleszteni, a fix 3 százalékos programmal ez mindössze 237 000 forint. Ez havonta közel 150 000 forint megtakarítást jelent. Ez 25 év alatt több mint 44 millió forint különbség, ami hatalmas összeg.

A honlapon azt is el lehet olvasni, hogy kik vehetnek részt a programban, mire lehet pontosan költeni az összeget, mit kell tudni a kamatról és minden egyéb kérdésre is választ lehet találni. A portálon ráadásul videók is megtalálhatók, amelyek még könnyebbé teszik a tájékozódást.

Ezért érdemes rástartolni a fix 3 százalékra

Bár csak szeptembertől indul, már most népszerűnek nevezhető a fix 3 százalékos Otthon start hitelprogram. A Magyar Nemzet Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte meg a kezdeményezésről. A többi között arra voltak kíváncsiak, hogy miért éri meg, mi az előnye.

– Egy nagyon fontos jellemzője a fix kamatozás a futamidő egészére. Ezzel a hitel felvevője kizárja a kamatkockázatot, tehát hogy ha az elmúlt években tapasztalthoz hasonlóan kialakulna egy magasabb kamatszint (25 év alatt azért bármi megtörténhet), akkor az megviselné a pénztárcáját, ám ez a fix kamatozással a hitel igénybe vevőjét nem érinti. Szintén nem devizahitel, ahol ezen felül még árfolyamkockázat is volt (25 év alatt szintén bármi lehet az árfolyammal) – válaszolt a szakértő.