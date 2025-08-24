Iskolakezdes okosan: gyermekenként jelentős összeget takaríthatnak meg a családok

Egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet iskolakezdésre fordítani – írja a BiztosDöntés.hu.-ra hivatkozva a lap.

A tanszerek megvásárlásánál is lehet spórolni iskolakezdéskor (illusztráció)

Fotó: Mohai Balázs

Az egészségpénztár előnye, hogy a befizetett összeg 20 százalékát, évente legfeljebb 150 ezer forintot adóvisszatérítés formájában visszaigényelheti a pénztártag az adójából. Az egészségpénztári megtakarítást két gyermekre akár teljes mértékben ki lehet használni, de a gyermekek száma nincs korlátozva, és egy gyermekre akár mindkét szülő költhet a saját egészségpénztári számlájáról.

Az iskolakezdési támogatás például egy általános- és középiskolás gyerek esetében fordítható többek között ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sporteszköz vagy akár kötelező olvasmány megvásárlására, míg egy felsőoktatásban tanulónak akár a tandíja is fizethető belőle.

Az iskolakezdési támogatás egy önsegélyező szolgáltatás, amelyre évente gyermekenként az adott évi minimálbér összege igényelhető.

Ez jelenleg gyermekenként évi 290 800 forint, így csak az iskolakezdésen gyermekenként évente akár 58 160 forintot is megtakaríthat az élelmes szülő

